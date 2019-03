Cinca diu que el sector financer està preparat per a les fusions

El ministre de Finances en funcions, Jordi Cinca, ahir va recordar que el sector financer andorrà s’ha posat al nivell dels països de l’entorn i que, per tant, el marc regulador que hi ha vigent ara mateix permetria fer front a una situació de fusió bancària. «Tot i així, són les mateixes entitats qui han de decidir-ho; és una qüestió interna i no depèn ni del Govern ni de l’AFA», Cinca va voler deixar ben clar en ser preguntat sobre possibles fusions bancàries.

De fet, el ministre en funcions va indicar que «si es dona una situació d’aquestes característiques, ja ho anirem gestionant a partir de la regulació». I pel que fa a la preocupació davant de possibles acomiadaments, Cinca va remarcar que «en els dos últims anys, les entitats financeres del país han estat fent reestructuracions de personal i per primera vegada hem viscut prejubilacions i acomiadaments». El titular de Finances en funcions va aclarir que el sector financer també s’ha d’adaptar a la nova realitat, però que precisament «el gruix d’empleats no ha minvat, ja que en molts casos s’han anat reubicant arreu del món» fruit de la internacionalització de les entitats.

Reformes pendents

Malgrat destacar que Andorra ja es troba al nivell dels països de l’entorn, Cinca va admetre que el seu ministeri deixa dues reformes pendents per a la propera legislatura. «La modificació de la llei de resolucions bancàries, que es va aprovar l’any 2015 fruit de l’afer BPA i que ara s’ha d’adaptar a la directiva europea, i el codi bancari, que es tracta de fusionar diverses lleis reguladores del sector en una de sola», va desenvolupar el ministre en funcions tot insistint que «l’avantatge d’haver-nos posat al dia és que ara no tenim deures endarrerits i que ens anirem adaptant al mateix ritme que ho faci el sector en l’àmbit internacional».