Cerqueda i Pujal renoven com a membres de l’AFA

Els ja membres del Consell d’Administració de l’AFA, David Cerqueda i Armand Pujal, ahir van jurar la renovació del seu càrrec dins de l’entitat financera per als següents sis anys. Durant l’acte de jurament, la subsíndica general, Mònica Bonell, va descriure els dos membres com a «professionals amb una sòlida trajectòria financera» i va destacar la importància de totes dues renovacions per seguir consolidant l’AFA ara que compleix 26 anys i acaba d’ampliar les seves funcions per també abraçar el sector de les assegurances.

Cerqueda va mostrar-se «honrat» d’assumir una altra vegada la responsabilitat que representa integrar l’AFA i va explicar que des que va entrar-hi al 2013 fins a l’actualitat els recursos humans i tecnològics pràcticament s’han doblat. «Abans érem una quinzena de persones i actualment devem rondar els 25 o 30. L’entitat ara és molt més forta i a mesura que assumeix noves funcions contracta persones especialitzades, com ha passat ara amb el sector de les assegurances», va remarcar el membre de l’AFA.