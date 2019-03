Roig proposa apujar el salari mínim fins als 1.266 euros

El període no comença fins el 24 però tots els partits ja fan actes

El candidat de Progressistes-SDP Josep Roig va donar ahir unes pinzellades del programa electoral que presentarà el partit a les eleccions generals i una de les seves propostes és incrementar «gradualment» el salari base fins a situar-lo el 2010 en un 60% del salari mitjà «per garantir unes condicions laborals dignes» als ciutadans i tal com estableix la Carta Social Europea, que no complim. És a dir, els progressistes prometen que el salari mínim sigui, tenint en compte que el salari mitjà del 2018 va ser de 2.111,91 euros, de 1.266 euros. Ara, en canvi, se situa en els 1.050 euros. Aquest augment del salari mínim suposarà, segons Roig, la reactivació de l’economia i un augment de les cotitzacions a la CASS. Tot i que el candidat va enumera les propostes eleccions en l’àmbit laboral i econòmica, les desglossarà més endavant. Tot i això, els progressistes també volen esmenar les retallades de drets laborals «que ha dut a terme el Govern durant vuit anys», fomentar la contracció indefinida, implementar la conciliació i aconseguir la igualtat de salaris entre homes i dones. En l’àmbit econòmic, proposen limitar les adjudicacions a grans empreses perquè les pimes també puguin, agilitzar el pagament a proveïdors, adequar les cotitzacions dels autònoms segons els seus ingressos, lluitar contra l’intrusisme laboral, potenciar la diversificació econòmica i controla la pressió fiscal.

Per Alba Casanovas

