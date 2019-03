Lleure 3D reclama l’adjudicació directa de la llicència del casino

La decisió del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) de no atorgar la llicència del casino a Jocs SA ha obert una pugna entre el guanyador del concurs i el segon classificat, Lleure 3D, per mirar de fer-se amb el permís administratiu i fer realitat el projecte. Els primers han presentat un recurs contra la decisió de l’organisme de no donar-los el permís, mentre que els segons, que van concórrer a la licitació amb el suport del grup Barrière, han sol·licitat oficialment al CRAJ l’adjudicació directa de la llicència que consideren que els pertoca com a segons classificats un cop desestimada la primera opció.



«El plec de bases diu que el CRAJ ha d’atorgar la llicència i pot no fer-ho en un únic cas, que és que existeixi un motiu d’interès públic que ho impedeixi. I aquesta raó per a nosaltres no existeix», va manifestar l’advocat de Lleure 3D i el grup Barrière, Benjamí Pujol, que va remarcar que «el que hem fet és dir i acreditar que estem en disposició de complir amb l’oferta presentada a finals d’octubre del 2017». Aquests dos condicionants sumats a la puntuació obtinguda en el concurs, consideren que els donen dret a demanar l’adjudicació directa de la llicència.



Quant al projecte arquitectònic, l’arquitecte Carles Gras va deixar clar que «complim la legalitat» i que en el moment en què se’ls atorgués la llicència «podríem tenir l’edifici acabat en 18 mesos». A més, defensen que no requereixen de cap modificació urbanística i que l’emplaçament (avinguda Meritxell) és idònia.



Pujol va confirmar que de moment no han rebut resposta a la petició que van entrar el dia 27 de febrer.

Recurs

De manera paral·lela, Jocs va recórrer la setmana passada contra la decisió del CRAJ de no donar-los la llicència. Fonts de la societat van indicar que la seva al·legació es basa en els dos punts que l’òrgan regulador va considerar que no quedaven clars i que van servir d’argument per denegar-los el permís. Malgrat que pensen que tots els elements ja quedaven prou clars, les mateixes fonts van explicar que han aportat nova documentació «per certificar que tot està en ordre».



En relació a la passarel·la reiteren que mai es va dir que s’assumiria i recuperen les paraules de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que hi ha «la intenció» de construir el pas, però que en tot cas serà una decisió del comú i que l’únic compromís de la societat amb capital 100% andorrà era cedir la coberta. Pel que fa a la marca, les fonts consultades van indicar que han buscat precedents en altres països i l’acreditació de la marca «no és un tema vinculant ni determinant». Exposen que tot i que es demanava tenir-la, «no puntuava».



Amb tot, l’enfrontament amb Lleure 3D que va ser qui va acabar registrant el nom Casino de les Valls segueix viu. Els responsables de Jocs segueixen veient «mala fe» en l’actuació del seu competidor, si bé de moment no ha presentat cap denúncia a l’espera de la resolució del recurs, pel qual el Govern té un termini de dos mesos que es podria allargar fins a tres. Un extrem que l’advocat Benjamí Pujol va negar, adduint que s’havia produït «un mal entès». Va recordar que quan van poder accedir a la documentació de totes les ofertes, després del primer recurs presentat, es van donar que hi havia un error en el registre que es va comunicar al Govern.



«El Govern no ens ho va acceptar però Jocs també va tenir accés al nostre escrit, de manera que vam pensar que arreglarien la deficiència», va detallar l’advocat. Per aquest motiu, van optar per intentar fer el registre, «per demostrat que no podríem perquè ells ho haurien arreglat», però «ens vam trobar amb la terrible sorpresa que no havia estat així», va lamentar.

Continuïtat del procés

Tot i el recurs de Jocs, des de Barrière es considera que no s’ha d’aturar el procediment per atorgar la llicència. «Els recursos en matèria administrativa no són suspensius per defecte, per tant, el CRAJ ha de dur a terme el projecte de forma diligent», va argumentar Pujol. Com també s’entén que la proximitat de les eleccions no hauria d’afectar. «Els meus clients confien en les autoritats i que es farà el necessari perquè el projecte sigui un èxit independentment del calendari polític», va remarcar.



En un comunicat, Guillem Areny, en nom de Lleure 3D afirmava que «Andorra necessita tenir un casino» i que «el concurs no ha d’esdevenir un fracàs pel país». Des del seu punt de vista «ens juguem la credibilitat de l’Estat andorrà i la confiança internacional futura en el marc de la seguretat administrativa i jurídica que oferim. A més, posem en risc futures inversions estrangeres que hem cercat amb l’obertura econòmica iniciada en els darrers anys».



En aquest sentit, el director de desenvolupament del grup Barrière, Gilles Meillet, va deixar clar que «seria lògic i normal que després del concurs en el qual tots els participants han treballat molt, hi hagi una decisió presa i un guanyador designat. No podem imaginar que no hi hagi decisió». Amb tot, en preguntar-li per si la situació els podria fer repensar futures inversions, remarca que per ara només preveuen el casino.



Pel que fa a l’acció iniciada a la Batllia per Lleure 3D i Barrière, Pujol va deixar clar que la mantenen i que deixaran que continuï mentre el casino no sigui una realitat.