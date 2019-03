El Sipaag identifica els càrrec de confiança amb «irregularitats»

Tal com ja van anunciar després que la Fiscalia els arxivés la denúncia, el Sipaag ha presentat un recurs contra la resolució del Govern que desestimava la primera sol·licitud que van presentar per denunciar possibles «irregularitats» amb els càrrecs de confiança. I el següent pas s’ha fet, encara, de manera més contundent que el primer. Amb noms i cognoms, concretament, segons el recurs al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC.



En la primera sol·licitud es demanava que es publiquessin al BOPA totes les contractacions de personal de relació especial que el sindicat defensa que no hi han aparegut malgrat el que diu la llei, igualment es reclamava que es limitessin les seves funcions a les que preveuen les normatives i que, per tant, es deixessin sense efecte tots els documents i edictes en els quals se’ls contractava d’una manera que consideren que no s’ajusta a la llei.



El Govern, però, va desestimar la petició assegurant que totes les contractacions de personal de relació especial s’han publicat al BOPA i que totes les tasques que realitzen són pròpies d’aquesta categoria segons la normativa de la funció pública.

En el recurs del Sipaag, signat pel seu president, Lluís Anguita, es deixa clar que l’afirmació del Govern sobre la publicació de les contractacions «no és certa» i se citen incorporacions al departament de Justícia i Interior per exemplificar-ho, tant de l’actualitat com algunes de temps enrere.

Desvirtuació

Consideren que «l’actuació del Govern ha desvirtuat de manera absoluta les funcions i atribucions del personal de relació especial» i no accepten la interpretació àmplia del terme «assistència» com a argument. «Aquesta burla de la llei és indignant», afirmen en el recurs. També citen les contractacions del coordinador d’Estadística, de la coordinadora de Recursos Sanitaris, de la coordinadora de la Reforma de l’Administració, del coordinador del departament de Joventut i de qui ha acabat sent la coordinadora de la reforma de la Llei de la Funció Pública, per exemplificar més casos de delegacions de competències que consideren que no s’escauen. Igualment, també identifiquen amb noms i cognoms persones a qui se’ls ha delegat signatures i que al seu parer tampoc haurien de tenir aquesta competència.



Per tot plegat consideren «provat i demostrat» la falta d’actuació del Govern en la contractació de personal de relació especial i tornen a fer les mateixes peticions que en el primer recurs, tot i la negativa expressada pel Govern.