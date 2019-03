Dos espectacles per commemorar els 600 anys del Consell de la Terra el dia de la Constitució

La subsíndica general en funcions Mònica Bonell va anunciar ahir en roda de premsa l’agenda d’actes previstos per a la celebració del dia de la Constitució, entre els quals destaquen l’obra teatral Fa 600 anys... i l’espectacle musical Terra.

«M’agradaria recalcar que aquest any hem programat espectacles pensats amb motiu del 600 anys del Consell de la Terra i del 26è aniversari de la Constitució» va afirmar Bonell.

Fa 600 anys... anirà a càrrec de la logopeda i actiu Olga Armengol i la directora de l’Escola Entreacte Mercè Canals i es durà a terme el dimecres 13 de març, el dia abans de la Constitució a les 19.00 del vestíbul del Consell General.

Les obres van adreçades a les famílies i al públic perquè es pugui entendre l’evolució del Consell de la Terra

«És un espectacle dirigit a les famílies i al públic infantil perquè puguin entendre que és el Consell de la Terra i la seva evolució fins a la Constitució» va assegurar Armengol. En relació amb aquest propòsit, Canals va sostenir que «l’objectiu és arribar als infants d’una manera amena i divertida perquè ells també ho puguin entendre», motiu pel qual va avançar que «jugarem amb les imatges projectades» alhora que les dues promotores aniran interactuant mentre s’introdueixen a la història.

L’endemà, a la plaça del Consell General a les 11.00, tindrà lloc Terra. un espectacle de «nova creació i música en directe» on hi intervindran un total de 32 persones del Cos de Dansa de l’Esbart Laurèdia, tal com va manifestar el director del propi centre Jaume Torra.

L’obra, que comptarà amb els textos de l’escriptor Albert Villaró i la instrumentació del grup folk d’El Pont d’Arcalís, es dividirà en tres blocs. En primer lloc es representarà el naixement del Consell de la Terra al 1419, on els tocs dels esclops de fusta seran els encarregats de narrar la creació del Parlament a través de la percussió i el cant a capella.

Després es farà referència a La Nova Reforma de 1866 i la incorporació dels 24 consellers i els dos Síndics. Per aquest bloc s’ha triat la peça de La Marxa del Consell de Mossèn Enric Marfany, compositor de l’himne d’Andorra.

Finalment es simbolitzarà els avenços del segle XX, com el reconeixement del dret a vot de les dones (1973), la incorporació de quatre consellers més per la parròquia d’Escaldes-Engordany i el naixement de la Constitució (1993).

A banda d’això i les tradicionals jornades de portes obertes, l’ONCA tornarà a actuar i està previst que també pugui haver una actuació de sardanes si es troba una cobla que pugui substituir la que, segons Bonell, a darrera hora va haver d’anul·lar la seva presència «per força major».