Gelabert: «L’Espai Columba obrirà en deu dies»

«Com a molt tard, en uns deu dies estarà enllestit l’Espai Columba», va respondre la ministra de Cultura en funcions, Olga Gelabert, ahir en ser preguntada per la data d’inauguració del nou museu que també servirà de centre d’interpretació del romànic al país. Així, Gelabert va informar que, després del trasllat de les pintures murals al nu emplaçament habilitat, ara ja s’ha tancat la paret de l’edifici a través de la qual van accedir i «s’estan acabant els detalls de l’espai expositiu». Aquest acollirà, a banda dels frescos del Mestre de Santa Coloma (segle XII), una selecció de peces romàniques que fins ara s’exposaven a Pal i «una peca especial» que no s’ha exposat fins ara, segons va explicar Gelabert durant el dia del trasllat. A més, l’Espai Columba estarà equipat amb diversos videomurals interactius per aproximar l’Andorra romànica als visitants.



Precisament, la setmana passada el Consell de Ministres va aprovar el preu de l’entrada combinada a l’Espai Columba i l’església de Santa Coloma amb l’exitós videomapatge. Aquest, es va fixar en set euros, dos més que el preu habitual dels museus gestionats pel Ministeri de Cultura però inclou una experiència múltiple. A més, el Ministeri també treballa amb diferents opcions d’entrada combinada, com per exemple una d’atraccions culturals a Santa Coloma, que inclouria el Pont de la Margineda i la Torre dels Russos.