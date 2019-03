El PS enceta una campanya de donacions per obtenir finançament

El PS va iniciar ahir una campanya oberta de donacions adreçada als seus militants i simpatitzants, així com a la ciutadania en general, en especial a persones properes als ideals de la formació.

L’objectiu de la iniciativa és aconseguir finançament per al seu funcionament i per poder tirar endavant el projecte que es defensa, seguint la regulació marcada en aquest àmbit per la Llei de partits polítics.

La campanya, que es difondrà mitjançant comunicació personals a militants i simpatitzants i també a través dels perfils a les xarxes socials, està destinada a finançar el PS a través de donacions individuals degudament registrades i efectuades per persones físiques.

En aquest sentit, cal recordar que el màxim que es pot aportar són 6.000 euros per persona i any i que, com marca la legislació, en tots els casos han de ser públiques.

Des de la formació es va posar en relleu que, els darrers anys, el projecte socialdemòcrata ha crescut i, per tant, també s’han incrementat les seves necessitats, fet que va motivar el llançament de la campanya de donacions. Per fer-les efectives s’ha obert un compte bancari i les persones que vulguin realitzar aportacions han de realitzar un ingrés indicant nom, número d’identificació fiscal, domicili, quantia i data.