DA proposarà ampliar els pressupostos participatius

El període no comença fins el 24 però tots els partits ja fan actes

Martisella també va confirmar que la intenció és que la partida es vagi incrementant progressivament durant la propera legislatura. Si al 2017 es van destinar 200.000 euros a la passarel·la de l’Estadi Comunal i al 2018 es van aportar 300.000 euros per als arbres de vent, l’objectiu és que «gairebé 1 milió d’euros siguin decidits de forma participativa entre els quatre ministeris», tal com va afirmar el número 7 a la llista nacional Landry Riba, que també va manifestar la intenció de vincular els projectes amb l’Agenda 2030.

En aquest sentit, la voluntat de la formació demòcrata es fer-ho extensible també a tres carteres ministerials més: Cultura, Medi Ambient i Ensenyament. Tal com va expressar la candidata de la llista territorial per Encamp d’UP+Demòcrates Maria Martisella, en el cas dels dos primers el projecte «estaria obert a tots els ciutadans» mentre que Educació «estaria delimitat al personal educatiu amb els estudiants».

Per Adrià Esteban

