Cardelús, a punt pel moment més important de la seva carrera

El pilot andorrà Xavi Cardelús està a punt de començar la seva primera temporada com a pilot permanent del Campionat del Món de Moto2 que es posarà en marxa aquest cap de setmana amb la disputa a Losail del Gran Premi de Qatar.

En aquest sentit, l’andorrà va explicar les seves sensacions després d’haver acabat la pretemporada i va manifestar que «estic il·lusionat i amb moltes ganes de disputar a partir de divendres el primer Gran Premi de la temporada amb la KTM de l’Angel Nieto Team». «Em fa una especial il·lusió formar part del Campionat com a pilot permanent de la categoria de Moto2, treballaré al màxim per no deixar de progressar constantment i aconseguir els millors resultats possibles en una categoria on l’any passat ja vaig poder comprovar que hi ha molta igualtat», assegurava i revelava que «no em fixo cap altre objectiu que no sigui el de continuar creixent com a pilot».

Respecte als futurs resultats, va reconèixer que «el més realista és buscar estar el més a prop dels punts possibles i buscar una posició en el top 15 de la categoria, que ja tinc clar que als primers Grans Premis encara ens pot quedar un pèl lluny, però sé que amb l’esforç i el treball de tots plegats, pot acabar arribant». Pel que fa als darrers entrenaments, va considerar que «haver entrenat al circuit on disputarem el primer Gran Premi de l’any ha estat molt positiu i em fa afrontar aquesta cursa més ben preparats».

A més, va comentar que «el fet que les motos siguin totalment noves ha provocat que no hàgim tingut encara tot el temps que hauríem volgut per acabar de trobar els ajustaments ideals», encara que «tots els pilots de la categoria estem amb la mateixa situació i tots plegats ens estem adaptant al comportament de les nostres motos». Per això, «els resultats que hem vist aquest cap de setmana a Losail no són del tot significatius i extrapolables, ja que estic convençut que la situació anirà evolucionant a mesura que avanci la temporada i quan els pilots i els equips coneguem millors les motos».