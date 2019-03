La sub-16 s’estrena amb derrota a Malta (1-0)

El període no comença fins el 24 però tots els partits ja fan actes

En aquest sentit, Albània va anotar al minut 39 i va ser capaç de mantenir la distància fins al xiulet final. Així, Luis Miguel Abrahan, seleccionador nacional va explicar que «no ens mereixíem perdre» i que «les noies han plantat cara a una selecció superior». «Hem fet un partit, en línies generals, molt bo i, defensivament, hem treballat molt bé, sense cometre errors i Albània no ha arribat amb claredat a porteria», remarcava i assegurava que «Albània ha acabat el partit demanant l’hora». «Encara ens queden dos partits i marxarem del torneig puntuant, després de l’actitud d’aquest duel», sentenciava. H

La selecció femenina sub-16 es va estrenar amb derrota ahir en el Torneig de Desenvolupament de la UEFA que es disputa a Malta. En aquest sentit, les tricolors van perdre per 1 a 0 contra Albània i demà s’enfrontaran a l’amfitriona.

Per El Periòdic

