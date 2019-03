Gelabert titlla els insults a la linier «d’inadmissibles»

La ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert, va assegurar ahir que «si és certa l’agressió verbal» que va rebre una linier en el partit de la jornada del 24 de febrer de la Lliga Multisegur Assegurances en el duel entre la UE Santa Coloma i la UE Engordany, «és inadmissible». En aquest sentit, segons reflecteix l’acta del partit, el president del club, Josep Antoni Antón, hauria proferit insults masclistes contra l’àrbitre.

En aquest context, va explicar que «vaig conèixer la notícia pels mitjans de comunicació» i que «fa poc vaig presenciar en un partit de futbol com l’àrbitre del partit expulsava un entrenador per discriminació contra ella». «Són fets inadmissibles, contra els quals s’ha de lluitar», remarcava.

Malgrat això, va recordar que «no hi ha constància d’una denúncia oficial, ni tan sols una queixa al ministeri», i que, per aquest motiu «no hem actuat». «De fet, la UE Santa Coloma és la primera que ha desmentit els fets i ha fet accions a favor de la igualtat i de la lluita contra la discriminació de gènere en els esports», assegurava.

Per altra banda, coincidint amb la setmana del dia Internacional de la Dona, va aprofitar per «reivindicar una cosa que s’ha de fer cada dia» i per fer «una crida envers el tractament igualitari de la dona en l’esport». «Encara s’ha de fer molta educació en aquest àmbit», recordava.