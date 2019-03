El Freeride World Tour se celebrarà demà dijous

L’organització de la penúltima prova del Freeride World Tour que es disputa a Ordino -Arcalís va anunciar ahir que la penúltima prova del circuit es disputarà, finalment, demà dijous.

Malgrat això, avui a les 10 hores del matí, els organitzadors donaran la confirmació definitiva perquè encara s’han de fer unes darreres comprovacions d’ultima hora. Així mateix, cal recordar que si, a causa del mal temps, no es pot disputar la prova demà, la darrera opció seria el mateix divendres, que és la darrera data possible.

Per un altre costat, no es va fer oficial a on es disputarà la comeptició, ja que s’han d’estudiar totes les opcions possibles i el seu estat.