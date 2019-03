Esteve aconsegueix un podi a Wildhaus

El període no comença fins el 24 però tots els partits ja fan actes

En aquest sentit, Mireia Gutiérrez viatja ara a Spindleruv Mlyn, República Txeca, per disputar l’última cita del calendari de la Copa del Món d’eslàlom, abans de la cita de Soldeu.

Per altra banda, Mireia Gutiérrez va acabar en 10a posició a l’eslàlom femení dels campionats nacionals d’Eslovàquia que es disputaven a Jasna. Ho va fer amb un crono d’1.47,71, a 1,19 de la vencedora, la britànica Charlie Guest, que va fer un temps d’1.46,52. La cursa, amb molt nivell amb corredores de la Copa del Món i de la Copa d’Europa, va mostrar una Mireia Gutiérrez molt sòlida, especialment en la primera mànega, segons van explicar els tècnics.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació