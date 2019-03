Toca empatar a casa (79-75)

Tot i haver arribat amb unes sensacions diferents de les del partit contra el Reial Madrid, no va poder ser contra l’Asvel Villeurbanne amb un resultat de 79 a 75 i ara tocarà remuntar al Poliesportiu. En aquest sentit, tal com marca la tradició, perquè no és ni la primera ni la segona vegada que passa, el partit es va perdre després d’un tercer quart molt fluix en el qual el MoraBanc va rebre 30 punts. Després, una mala decisió d’Andrew Albicy en els darrers segons va impedir el miracle.

El partit va començar amb molta poca anotació, com ja era previsible, amb un equip que es va fer molt fort a casa. Malgrat això, en aquesta primera part, el MoraBanc va oferir una magnífica imatge i va arribar a aconseguir un avantatge de 10 punts en els primers 20 minuts, a poc a poc, sumant petites diferències, canviant les dinàmiques de joc i intentant fer una defensa forta per controlar i dominar el rebot. Intentant, a més, que els francesos no es poguessin avançar en el marcador. Així, al final del primer quart, el resultat era de 17 a 20.

En el segon quart, els locals van empatar ràpidament a 20 i van avisar del que podria passar al final amb un parcial de 5 a 0. Però el MoraBanc no es va desconcentrar i va tornar a empatar, amb un Moussa Diagne que, inspirat com està últimament, va saber liderar l’equip. De fet, amb 16 punts anotats i un 29 de valoració, va ser l’MVP del partit.

Tot i això, en aquest segon temps, els dos equips seguien fent una defensa dura, tal com estava previst i ningú es deixava anar, mentre que els dos conjunts miraven de marcar una petita diferència quan es cometia algun petit error. Però, de sobte, el MoraBanc va començar a marcar un ritme molt fort i va aconseguir una diferència molt interessant que permetia somiar amb el millor, amb una anhelada victòria que signifiqués el factor pista per als andorrans, mentre Diagne seguia convertint-se en el referent de l’equip, immaculat, controlant el rebot i oferint un espectacular ball a la pista francesa, fent-se amo de la pintura amb una jugada sensacional en la qual es va enlairar i va esmaixar per fer emmudir el públic francès. Així, a la mitja part, el resultat era de 34 a 42.

D’aquesta manera, amb el millor panorama i amb Diagne en la seva línia destructora de cistelles, el MoraBanc semblava que s’imposaria. Tot i això, en aquest temps, el fins ara transatlàntic andorrà va xocar contra el penya-segat francès i es va destruir, quedant fet pols. Ibon Navarro, molt enfadat, demanava temps mort i explicacions als seus jugadors. Però que estava passant? Inexplicable. Els triples de l’Asvel començaven a entrar i Charles Kahudi rebentava la defensa tricolor, una vegada i una altra. I quan no era per l’exterior, era per l’interior.

En aquest sentit, un Miki Vitali que també va fer un bon paper, va ser incapaç d’evitar el desastre davant d’un rival que havia fet explotar el desig andorrà. Al final del tercer quart, el resultat era de 64 a 60, després d’haver permès un 30 a 18, una desfeta defensiva i una gran anotació des dels tres punts.

El darrer quart va començar amb Jerome Jordan que, carregat de faltes, era eliminat, i, incapaços de saber llegir el joc local, el desastre del quart anterior, els estava passant factura, sense saber capgirar el marcador, a remolc, aguantant les diferències, però suant, i molt. Així, per un moment, va semblar que Dylan Ennis i John Shurna aconseguien retallar diferències, aprofitant les contres, però, igualment, els triples no volien entrar i Ennis, desmotivat, perdia els nervis, amb la frustració a flor de pell.

En els darrers minuts, amb un 77 a 75 a l’electrònic, semblava que tot i la desfeta, podia complir-se el miracle. Però, llavors, quan l’esperança tornava a les files tricolors, Aj Slaughter anotava la cistella definitiva i, tot seguit, Albicy intentava ser l’heroi del partit intentant un triple que no va servir de res, en comptes d’anar a assegurar l’empat. Ara, s’haurà de jugar divendres per l’empat. I, a més, intentar oferir una millor imatge.

Ibon Navarro: «A casa hem de ser inexpugnables»

Tot i la derrota, el tècnic del MoraBanc, Ibon Navarro, és optimista i ahir va fer una crida a l’afició perquè divendres vingui al Poliesportiu «com a país». «Espero que la nostra gent vingui, hem de fer que la Bombonera segueixi inexpugnable com ara, i que tot el país estigui ficat allà», manifestava i afegia que «d’aquesta manera, espero que la setmana que ve puguem tornar a la pista de l’Asvel i seguir fent història».

A més, va explicar que «la reacció del rival en el tercer ens ha fet perdre el ritme i la confiança en el que estàvem fent» i que «ens hem despistat». «L’encert ha sigut clau en aquest temps i això els ha permès que arribessin en el darrer temps ficats en el partit», opinava i reiterava que «sabent el que havien de fer, han imposat la seva superioritat física en el darrer quart, a base de força». «En el rebot, ens han fet molt de mal i han aconseguit cistelles fàcils, però, a base de concentració, ho podem arreglar divendres», assegurava. «Amb l’ambient que han tingut, semblava que cada cistella sumés set punts», sentenciava.