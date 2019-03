La Policia reforça la vigilància en els punts amb més oficines

Arran de la desena de furts amb força que han tingut lloc els darrers dies a despatxos professionals i oficines dels nuclis urbans d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, la policia ha reforçat les rondes als llocs més sensibles, és a dir, on hi ha una major concentració d’establiments professionals de les dues parròquies. A més, i tenint en compte els furts que s’han registrat a pisos de Sant Julià de Lòria, també s’està incidint en aquesta parròquia, amb una major presència policial.



La policia té obertes dues línies d’investigació, una que se centra en els fets ocorreguts als pisos lauredians, i una altra a despatxos i establiments professionals de la capital i Escaldes. Aquestes investigacions, han confirmat fonts policial, es troben en una fase embrionària i també s’ha informat que el darrer dels furts va tenir lloc dimarts al matí.



Segons fonts consultades les sostraccions en habitatges de Sant Julià de Lòria s’haurien registrat als edificis Riera i la Josa, aquest darrer situat a la carretera de Nagol. Es dona la circumstància que a l'immoble la Josa ja s’havien registrat sostraccions temps enrere.



I enmig d’aquesta allau de furts, el supermercat Diagonal de Sant Julià va ser víctima, també, aquest dimarts d’un intent de furt sense conseqüències ja que el presumpte autor dels fets va ser sorprès i no es va endur res. Aquest fet no estaria relacionat amb les altres sostraccions i, tal com confirmen des del propi establiment, hauria estat perpetrat per un “noi conegut que es dedica al que es dedica” i que hauria entrat a l’establiment amb una actitud amenaçant, tot i que al final parlant amb ell tot va quedar en res.