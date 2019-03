Noves queixes pel funcionament del bus escolar

Un grup de pares i mares es mostren indignats pel mal funcionament del servei que ofereix l'empresa d'autobusos encarregada de dur els seus fills als centres educatius. Segons han exposat, cada matí als voltants de les 7.15 hores, els nois i noies esperen el seu torn per pujar a l'autobús, però en moltes ocasions aquest passa de llarg sense motiu aparent. Això comporta que els pares de la mainada hagin d'acompanyar-los a l'escola, fet que els hi comporta greus problemes en els seus llocs de treball. La indignació ha arribat fins al punt que s'ha presentat una queixa a l'Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris (ACU), que ha reconegut que els problemes en el servei del transport públic a Andorra "té una incidència notable en la societat", ja que són molts els usuaris que en fan ús al llarg del dia.

Aquestes queixes no són un problema puntual, sinó que ve de lluny. D'aquesta manera, cal recordar que ja a l'octubre de l'any passat hi va haver queixes similars per part d'usuaris que asseguraven que cada matí portar els seus fills a l'escola era una "odissea". A través de les xarxes socials s'hi destacava que alguns busos de la Cooperativa Interurbana no s'aturaven a les parades previstes. Per la seva banda, el president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallerès, argumentava que "quan el bus va ple des d'Encamp es desvia i canvia la ruta per anar directament a les escoles". Una resposta "insuficient", segons els afectats.

En aquest últim cas, les queixes van arribar fins al ministre d'Educació i Ensenyament, Eric Jover, que va puntualitzar que algunes de les queixes són fonamentades, però d'altres, en canvi, són fruit bàsicament "del desconeixement" de l'estructura del transport escolar. El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior va rebre cinc queixes d'usuaris i deu notificacions d'incidències per part de diferents actors, una xifra molt similar a la d'anys anteriors i que, sembla ser, es resisteix a desaparèixer.