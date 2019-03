Àudios masclistes durant el Carnaval d’Encamp

L’entitat feminista Stop Violències realitzarà una denuncia pels àudios masclistes que es van fer córrer a través del mòbil durant el Carnaval d’Encamp, amb missatges ofensius cap a les dones.

En els missatges, en català i castellà, es diu que “sou totes una puta colla de tetes caigudes que només serviu per rentar roba, desgraciades de merda. Que truqueu al 646464 i no us atenen perquè el vostre xoxo està més obert que el túnel dels Dos Valires, filles de puta, que esteu més acabades...”. També que “sou més inútils que el zero de la multiplicació del pressupost de Gatzara. Doneu més fàstic que el pressupost de Gatzara per al Carnaval d’Encamp”, afegint que “sou dones? Ah no, que no sou res”.

A través de Twitter des d’Stop Violències s’assegura que aquests tipus d’actituds “no són bretolades, és ciberassetjament. És violència”. L’entitat subratlla que si s’indica que “són quatre nens passats d’alcohol”, suposa que “continuem donant excuses barates a actituds masclistes i perilloses que es reprodueixen any rere any”.