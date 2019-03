Un ferit crític en un accident a l'N-260

La lluita ha de ser diària i compartida per homes i dones

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre ha tingut lloc per una invesió del carril contrari, possiblement a causa de la somnolència del conductor. Ha estat el SEM qui ha confirmat un ferit crític.

Una persona ha resultat ferida crítica aquest dimecres al matí en un accident que ha tingut lloc al punt quilomètric 298 de l'N-260 a Gerri de la Sal, a Baix Pallars. L'accident ha tingut lloc a la sortida d'un túnel a la zona del congost de Collegats quan faltaven dos minuts per tres quarts de deu del matí. S'hi han vist implicats una furgoneta, un camió i un turisme.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació