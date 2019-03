Cinca admet dues contractacions no publicades al BOPA

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va admetre ahir que durant les dues legislatures de DA hi ha hagut dos casos (que ell tingui coneixement) de contractacions de càrrecs de relació especial que no han estat publicats al BOPA, tràmit obligat per llei i que el Sipaag fa temps que denuncia que no es compleix. Cinca ho va admetre després que se li preguntés pel recurs que el sindicat ha presentat arrel que l’Executiu desestimés la primera sol·licitud del Sipaag en què es reclamava que es publiquessin totes les contractacions al BOPA i que les tasques d’aquestes persones es limitessin a les funcions que els confereix la llei. De fet, en l’escrit de desestimació el Govern informava el president del Sipaag, Lluís Anguita, que «totes les contractacions de personal de relació especial estan publicades al BOPA». Argument que va servir, juntament amb la defensa que les tasques desenvolupades s’adiuen als seus càrrecs, per desestimar la pretensió del sindicat.



Cinca va indicar que no ha llegit el recurs i que sense voler equivocar-se «diria que del conjunt de relacions especial que hi ha hagut en les dues legislatures, hi ha dos casos en què no s’ha publicat». El ministre va detallar que un cas seria de la legislatura passada i el segon de l’actual, però que en les dues ocasions es tracta de personal del ministeri de Justícia i Interior. «No em consta que n’hi hagi cap més, però també he de dir que no ho tinc clar», va manifestar, recordant que la informació va ser facilitada per Funció Pública.

Privatitzacions

D’altra banda ahir la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, va enviar un correu intern a tot el personal de l’administració general per negar que el Govern tingui intenció de privatitzar serveis. En el missatge, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, Descarrega justifica la comunicació per la preocupació que li han manifestat diversos funcionaris i assegura que «el Govern no ha valorat mai la privatització de cap servei i menys encara que cap persona de l’administració general pugui perdre el seu lloc de treball per aquest motiu».



En aquest sentit, acusa membres «dels sindicats» de difondre «missatges falsos» i que tenen com a «únic objectiu genera alarma i neguit» entre el personal en relació a la política en matèria de Funció Pública. Descarrega «lamenta» unes comunicacions «que no tenen cap tipus de fonament i que són totalment inacceptables». Per això es posava a disposició dels empleats per fer aclariments.