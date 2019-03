L’home que va clavar unes tisores a un altre recorre la sentència al TS

El lletrat de l’home condemnat a quatre anys de presó, tres dels quals ferms, per clavar unes tisores a un altre en una benzinera de Santa Coloma i deixar-lo greument ferit ha recorregut la sentència al Tribunal Superior, segons va indicar ahir l’advocat. Tot i que Corts va dictar una pena inferior a la sol·licitada pel Ministeri Fiscal, que demanava set anys pel delicte major d’homicidi en grau de temptativa, la defensa considera que el seu client va actuar en defensa pròpia i que en cap cas tenia la voluntat de matar. En aquest sentit, sol·licita una reducció de la pena fins a un any i mig de garjola per un delicte de lesions doloses amb arma.



En el judici, celebrat el passat mes d’octubre, es va produir un ball de versions i acusacions. El processat, que va admetre ser cocaïnòman, va defensar que la discussió amb la víctima es va produir per una venda de droga per valor de 800 euros que va sortir malament. El suposat camell l’hauria amenaçat amb pressionar la seva parella si no li retornava els diners malgrat que el processat va assegurar que podria saldar el deute al cap de tres o quatre dies perquè ja disposaria dels 2.000 euros que els seus pares li donaven cada mes.



El querellant, en canvi, va explicar que la baralla va començar per un tracte d’un vehicle pel qual no es posaven d’acord. Sigui com sigui, el condemnat va citar l’agredit el 31 de maig del 2017 a la gasolinera, van mantenir una conversa i es va iniciar una batussa entre tots dos. Primer es van proferir empentes, cops de puny i puntades de peu, però va anar pujant de to i el penat va treure unes tisores i va apunyalar la víctima diverses vegades. Uns treballadors de la benzinera i altres testimonis van córrer a aturar-lo en veure que la situació podia empitjorar.

Penes complementàries

La Fiscalia va construir tot el seu argumentari al voltant de la idea que l’acusat tenia l’ànim de matar. La defensa, tot i admetre que la resposta del seu client va ser «desproporcionada», va sostenir que des del primer moment havia reconegut els fets i la seva responsabilitat. Els magistrats també van incloure a la pena l’obligació de seguir un tractament de desintoxicació, ja que l’acusat consumia cocaïna des de feia 20 anys, i la prohibició d’establir qualsevol contacte amb la víctima durant quatre anys. L’agredit també va ser acusat d’una contravenció penal per lesions doloses que va ser castigada amb una multa de 2.000 euros.