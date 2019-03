Caldea obre la primera sala de ‘virtual gaming’ del Principat

Caldea ha tancat un acord amb l’empresa Zero Latency per cerar un circuit de realitat virtual als locals situats a la planta baixa d’Innú. Tal com va informar ahir el termolúdic a través d’un comunicat, amb aquesta nova activitat lúdica, Caldea podrà oferir paquets que combinaran l’accés a les àrees de banys d’aigües termals amb el gaudí d’aquesta nova experiència de realitat virtual, la més immersiva que existeix avui dia.



El circuit estarà actiu a partir del pròxim mes de juliol en un espai total de 350 metres quadrats situat a la plata baixa d’Inúu, l’espai «Adults only» de Caldea. L’empresa amb el qual s’ha signat l’acord ofereix una experiència de realitat virtual amb multijugador simultani. L’acció té lloc en una zona de joc real de 300 metres quadrats en la que fins a vuit jugadors poden moure’s amb llibertat i veure’s els uns als altres. Tot això és gràcies a un equipament especial i a sensors situats de forma estratègica a l’entorn recreatiu. En el mateix joc, s’utilitzen unes armes simulades que han estat batejades amb el nom de Blackbird i són fabricades mitjançant impressió 3D.



Condicionament de l’espai

Perquè l’innovador circuit sigui una realitat cal adequar l’espai. L’empresa Zero Latency començarà les obres les properes setmanes per condicionar l’espai lúdic, així com la instal·lació de tots els equipaments necessaris de climatització i altres elements d’ambientació. El termolúdic calcula que els treballs s’allargaran fins a mitjans de juliol, quan començarà la fase de proves.