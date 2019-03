Walker estarà allunyat de les pistes durant dos mesos

David Walker estarà allunyat de les pistes durant els pròxims dos mesos, ja que el jugador nord-americà té un esquinç grau dos a l’acromioclavicular de l’espatlla dreta. En aquest sentit, Walker seguirà un tractament conservador i començarà de seguida la seva recuperació.

Aquesta lesió es va produir després de patir un cop en un bloqueig contra el pivot del Reial Madrid Gustavo Ayón. D’aquesta manera, l’aler no va viatjar per jugar el duel contra l’Asvel. Aquesta és la segona lesió del jugador en aquesta temporada i només ha pogut disputar 11 partits de la Lliga Endesa, anotant una mitjana de 10,1 punts per duel i obtenint 9,1 punts de valoració.

En aquest sentit, segons va assegurar el director esportiu de l’entitat, Francesc Solana, «sempre estem atents al mercat», perquè sempre està mirant quins jugadors hi ha. Així, si hi ha una forta necessitat, realitza una cerca més exhaustiva però en aquest cas, cal tenir en compte que el jugador fitxat no podria disputar cap partit de l’EuroCup i que el fitxatge no pot ser de l’ACB, perquè des de fa una setmana, ja no es poden fitxar jugadors que hagin disputat algun matx de la competició i, per tant, aquest fet implica que hauria de ser un jugador de fora o de LEB. En aquest sentit, el fitxatge s’hauria d’adaptar a totes les condicions. I el jugador hauria d’estar lliure.