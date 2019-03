El Freeride World Tour es disputa a Portelles

La lluita ha de ser diària i compartida per homes i dones

Finalment, la prova del Freeride World Tour tindrà lloc avui dijous a partir de les 8.30 hores. La baixada del primer rider està prevista per a les 8.45 hores i es desenvoluparà a Portelles. En aquest sentit, s’ha descartat el pic de l’estany Fourcat, lloc que inicialment es marcava com a favorit, en previsió de les nevades d’aquesta jornada. El lliurament de premis tindrà lloc a les 12 hores, a la zona de meta, a la Portella del Mig. Així, en surf de neu, Ludovic Guillot-Diat serà el primer a sortir i el seguiran Davey Baird, Jonathan Penfield, Blake Hamm, Sammy Luebke, Thomas Rich i Victor de le Rue.

Per El Periòdic

