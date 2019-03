Dona al poder massanenc

«Avui és un dia històric perquè tenim la primera dona cònsol menor de la Massana. El comú ha fet història». Amb aquestes paraules el cònsol major, David Baró, començava el discurs que va dirigir a Olga Molné després que la fins ara consellera major i responsable d’Urbanisme i Límits parroquials jurés com a cònsol menor en substitució de Raul Ferré, que va deixar el càrrec per poder concórrer a les eleccions generals dels 7 d’abril.



Com si fos fet expressament, a dos dies de la celebració del Dia de la Dona Treballadora, la sessió de consell de comú per aprovar els canvis de càrrecs esdevenia, també, una reivindicació del poder femení. Tot i que la paritat en la composició de la majoria ja hi era, Baró remarcava que «faltava posar un article femení davant la paraula cònsol».



I Molné es mostrava orgullosa de la fita. «És un honor molt gran ser la primera dona cònsol de la Massana» si bé reconeixia que «sempre hem estat molt representades al comú, especialment els darrers vuit anys». Al mateix temps que admetia el «repte important» d’estar a l’alçada del cònsol sortint, «perquè em deixa el llistó molt alt».



I com passa sempre en aquest tipus d’actes, fotos per donar i per vendre, familiars entre el públic i emoció a dojo tant dels que agafen nou càrrec com d’aquells que se’n van. «No ploris Raul!», bromejava el cònsol durant el discurs de comiat a qui ha estat «un gran company de viatge» els darrers «7 anys i dos mesos». I entre el públic Ferré l’escoltava i se’l mirava mirant d’evitar que la llàgrima llisqués galta avall. Després de la sessió reconeixia davant els micròfons que «ha sigut un gran honor treballar per a la parròquia i ajudar els ciutadans siguin del color que siguin». De fet, Baró el va definir com l’integrant de la majoria «més proper, més sensible per detectar problemes i buscar solucions» i qui feia «que les coses complicades siguin senzilles». No amagaven que es trobarien a faltar, i és que les hores compartides han estat moltes. El càrrec ho exigeix. Des de l’esmorzar pràcticament fins al sopar. Entre setmana, cap de setmana i festius. Ara tindrà nova companya. Una Olga Molné amb qui Baró es va mostrar segur que faran un bon tàndem «perquè ens complementem molt bé».



La reorganització del comú es va completar amb l’entrada com a nou conseller de Josep Maria Agell, el pas de Sergi Balielles a conseller major i el de Jael Pozo a consellera menor.

Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella va informar que Miquel Canturri substituirà Marc Pons com a cònsol menor i que Alain Cabanes renunciarà com a director d’Esports per entrar com a nou conseller de la corporació.