L’onada de furts suma una temptativa de robatori en un pis d'Escaldes

L’avís de l’onada de furts amb força en oficines i despatxos que afecta el país des del divendres passat, i que la Policia va comunicar dimarts, no sembla haver aturat els lladres i ahir al matí es va produir una temptativa de robatori en un pis d’Escaldes-Engordany. Els pispes van intentar forçar la porta d’una veïna, però es van desdir de cometre el delicte en sentir com els animals de companyia de la dona feien soroll a l’interior de l’immoble alertats per la seva presència. Durant el dia d’ahir es van succeir la formalització de les denúncies presentades per la desena de damnificats, ja que han necessitat un temps per calcular el valor dels objectes sostrets i dels danys materials ocasionats. En total, ja s’han produït nou robatoris en despatxos i oficines de la capital, dos en cases de Sant Julià i un intent a Escaldes. La Policia agraeix la col·laboració ciutadana, que els ha proporcionat «molta informació i sospitosos», però manté que la investigació oberta està en una «fase embrionària».



Per agilitzar la investigació, la direcció del servei de l’ordre va reforçar ahir la unitat, que se centra a recaptar informació per poder traçar un perfil dels atracadors de la Vall Central. De moment, no creuen que es tracti d’una banda criminal organitzada, si bé consideren que es tracta d’un grup format per diverses persones, segons el testimoni que va donar un treballador d’una oficina: van picar al timbre, ell va tardar a obrir la porta i quan ho va fer, dos joves, d’uns 30 anys, estaven forçant-la. Va obrir-la i els lladres van fugir a correcuita.



En canvi, sí que tenen més pistes de l’autor dels furts de Sant Julià. En aquest cas es tractaria d’una dona de 50 anys que duia un mocador al cap, segons els testimonis que han trucat al telèfon 110.



L’augment d’efectius a peu de carrer es manté, van indicar ahir fonts de la Policia, concretament en zones d’oficines i despatxos de la capital.

Cinca alava la feina de la Policia

Tot i que ahir es va produir una temptativa de robatori, el ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, va confiar que «el percentatge d’èxit molt elevat» que té la Policia a l’hora d’esclarir investigacions d’aquest tipus actua com a «efecte dissuasiu». Com va fer el servei de l’ordre dimarts, el ministre també va demanar «precaució» i «sentit comú» a la ciutadania. Aquesta actitud implica tancar bé les portes i trucar «immediatament» al telèfon 110 en cas de veure alguna persona amb actitud sospitosa.