Els hotelers de Canillo confien a fer el ple gràcies a les Finals

El sector hoteler de Canillo té molt bones expectatives de cara a les Finals de la Copa del Món que se celebraran durant la setmana que ve, de l’11 al 17 de març. Malgrat que ahir ni la Unió Hotelera ni Autèntics Hotels encara no disposaven de les dades d’ocupació per a les dates de l’esdeveniment, totes dues associacions van augurar que la gent es concentrarà a peu de les pistes d’esquí que seran escenari de la competició: l’Avet (Soldeu) i l’Àliga (El Tarter).

El cònsol major de la parròquia, Josep Mandicó, va destacar en declaracions a aquest rotatiu que «els hotels estan rebent reserves des de fa dies i que les expectatives d’ocupació són bones». Tot i pronosticar que la majoria de gent es concentrarà a la parròquia per estar més a prop de les competicions, el cònsol va dubtar de poder assolir el 100% d’ocupació i va indicar que «l’afluència sobretot es notarà durant el cap de setmana».

El sector celebra l’esdeveniment perquè afirmen que contribuirà a la projecció internacional del país

Des del sector hoteler, el propietari de la cadena Sport Hotels Resort, Josep Areny, va reconèixer que les Finals de la Copa del Món «ens aporten una ocupació superior del que és habitual en aquest moment de la temporada». Malgrat que encara els queden places als tres hotels de què disposen a Soldeu, Areny va explicar que ja freguen entre el 70 i el 80% d’ocupació i que acolliran tres equips d’esquiadors, diversos membres de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i molts clients que venen expressament a veure l’esdeveniment. «I durant el cap de setmana encara hi haurà més gent, ja que s’hi sumaran els clients habituals; si els hotels de Soldeu, el Tarter i Canillo no fem el ple, el farem pràcticament», va pronosticar el propietari d’aquesta cadena hotelera.

Projecció internacional

Des d’Autèntics Hotels, la seva presidenta, Cristina Canut, ja va apuntar que la gent es concentrarà sobretot a Canillo tot considerant que «té capacitat per absorbir tota la gent que comporta un esdeveniment d’aquestes característiques». Pel que fa a la resta de parròquies, va assenyalar que «l’ocupació seguirà el ritme normal de l’hivern, amb afluència sobretot els divendres i els dissabtes, tot i que està sent un any difícil». De tota manera, Canut va destacar que l’esdeveniment «donarà una bona imatge internacional d’Andorra i tindrà una repercussió a mitjà i llarg termini». «Estem molt contents amb les Finals de la Copa del Món, ens ajudarà a donar-nos a conèixer entre els clients que encara no ens coneixen; suposarà una molt bona projecció internacional», va sentenciar Areny.

El millor panorama

L’organització ha comptabilitzat prop de 2.200 persones acreditades i allotjades a Andorra entre totes les persones que participaran en l’esdeveniment, entre les quals destaquen 156 corredors, 600 persones dels equips, 350 voluntaris i 350 periodistes. A més, l’organització ha convidat a 500 integrants de clubs d’esquí estrangers i ha previst 2.586 seients a les graderies.

En aquest sentit, tenint en compte aquestes xifres, l’organització ha previst 3.000 places d’aparcament i l’estació obrirà els accessos als sis sectors de l’estació a les 8.30 hores, tant el dissabte com el diumenge, per evitar una saturació. A més, el pàrquing comunal serà gratuït. Per altra banda, a Soldeu no es podrà aparcar, ja que totes les places de pàrquing estaran ocupades per l’organització i els equips, però hi haurà transport públic gratuït per fer els trasllats.