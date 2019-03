Pal ofereix «diàleg» a la mare que acusa l’estació de perdre el seu fill

Més de 36 hores després que una mare explotés a Twitter explicant que una monitora de Pal Arinsal va perdre-li el fill divendres passat després d’acabar una classe, l’estació d’esquí va emetre un comunicat ahir, en el que ofereix «diàleg» a la dona, que demana una compensació econòmica pels «danys causats», segons va explicar a aquest rotatiu. En aquest sentit, vol que se li retornin els diners d’estada, tant de les classes dels seus dos fills com dels forfets de tota la família.



La professora havia d’entregar el nen a un altre monitori per així fer més classes particulars, en aquest cas amb el seu germà petit. Però el traspàs mai es va arribar a fer per un cúmul de circumstàncies. «El servei de recollida i acompanyament dels menors d’una activitat a una altra no és un servei habitual i ho han de fer els pares», afirma l’estació en el comunicat. Tot i això, indica que «s’han pres les mesures escaients per esclarir les responsabilitats i establir les mesures correctores als efectes que aquests fets no es puguin reproduir». La mare va posar una denúncia a la Policia.