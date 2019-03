Progressistes-SDP visita la caserna dels bombers

El cap de llista de Progressistes-SDP, Josep Roig, va visitar la caserna de bombers de Santa Coloma el dimarts al vespre acompanyat de la candidata a la llista nacional Marian Sanchiz i dels també candidats Víctor Naudi i Jaume Bartumeu. Allà van coincidir amb dos torns de guàrdia i els progressistes van aprofitar per traslladar-los la seva proposta electoral sobre la Funció Pública, que afectaria el Cos de Bombers com a funcionaris que són.

Per una banda, van traslladar-los que la intenció de la formació és derogar la Llei de la Funció Pública aprovada durant el darrer tram de legislatura. Per l’altra, van exposar-los que la seva voluntat és recuperar l’esperit de diàleg, consens i pluralitat que ja va inspirar la Taula de Treball de la Funció del 2010, durant el mandat de Jaume Bartumeu. Per això, el seu objectiu és «obrir un procés de reflexió que integri el futur Govern, els grups parlamentaris que resultin de les eleccions del 7 d’abril i els sindicats dels treballadors públics sobre el model d’Administració pública que el país necessita», van apuntar els progressistes a través d’un comunicat.