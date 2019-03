Cinca desmenteix Lleure 3D sobre el plec de bases del Casino

El ministre Portaveu en funcions, Jordi Cinca, va assegurar ahir que el plec de bases del concurs del Casino no recull de forma explícita el procediment a seguir si hi ha una irregularitat que impedeix atorgar la llicència al guanyador del concurs. Cinca desmenteix així a Lleure 3D que aquesta setmana sol·licitava oficialment al CRAJ l’adjudicació directa de la llicència. «El plec de bases diu que el CRAJ ha d’atorgar la llicència i pot no fer-ho en un únic cas, que és que existeixi un motiu d’interès públic que ho impedeixi. I aquesta raó per a nosaltres no existeix», va manifestar l’advocat de Lleure 3D i el grup Barrière, Benjamí Pujol. Aquesta petició va arribar pocs dies després que Jocs formalitzés el recurs administratiu davant del Govern perquè es reconsideri la decisió que va denegar el gener passat l’atorgament de la seva llicència i que impedeix, per tant, la possibilitat de començar els tràmits per construir el Casino.



Ara el Govern i el CRAJ han de donar resposta a les demandes presentades pràcticament de forma simultània, pel que Cinca va demanar que les decisions «es calendaritzin perquè no es facin a deshora i generin un conflicte major», com una «col·lisió» si ambdues insitutucions prenen decisions diferents.