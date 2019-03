Enllestit el plec de bases de la subvenció pel cine

El plec de bases de la subvenció cinematogràfica ja està enllestit i es donarà a conèixer «la setmana que ve o la següent», tal com va avançar ahir la ministra de Cultura, Joventut i Esport en funcions Olga Gelabert durant la roda de premsa al Museu Carmen Thyssen Andorra.

«Serà un plec de bases que està basat amb el que es fa a Catalunya» va afirmar Gelabert, que va matisar que serà el proper Govern l’encarregat d’adjudicar un ajut que anirà a parar «a un llargmetratge o a un documental», descartant així la possibilitat que sigui un curtmetratge rebi la subvenció.

Malgrat no ser encara oficial, Gelabert també va anunciar que finalment el català no serà un requisit «eliminatori», tot i que formarà part dels criteris que puntuarà a l’hora d’adjudicar els 100.000 euros.

En aquest sentit, en el plec de bases també es fixaran percentatges d’actors andorrans i residents així com també espais de rodatge.

La particularitat d’aquesta subvenció rau en el fet que s’entregarà íntegrament a un únic projecte, és a dir, que el 23% del pressupost d’ajudes culturals del 2019 tindrà un únic destinatari i serà del món del cinema.

Fins ara, les subvencions per al món cinematogràfic s’atorgaven des del pessic d’ajudes genèriques del ministeri per a projectes culturals, que no superaven la xifra dels 15.000 euros.