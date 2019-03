Espot presenta un «lema doble» per a la campanya electoral de DA

El cap de llista per a la candidatura nacional de DA Xavier Espot va donar a conèixer ahir el «lema doble» amb el qual la formació concorrerà a les properes eleccions del 7 d’abril.

«És un lema inclusiu que per una banda expressa una filosofia i per d’altra expressa una proposta concreta» va raonar Espot durant la primera trobada amb els candidats de les llistes nacionals i parroquials.

En primer lloc va fer públic Les persones compten, un concepte «que es predica en tots els àmbits de l’acció pública» segons l’aspirant a cap de Govern, que també va manifestar que el leitmotiv respon a «la conseqüència lògica del relat que vam voler expressar en l’acte de la presentació de la candidatura».

I en un segon pla apareixerà l’eslògan #GuanyemElFutur, més enfocat a convertir-se en una etiqueta a les xarxes socials.

En qualsevol cas ambdós conceptes són «indestriables» per Espot, que va considerar que «aquesta visió de la societat només té sentit si la projectem cap al futur».

La reunió d’ahir també va servir, entre d’altres motius, perquè poguessin «conèixer-se més de primera mà» els candidats que integraran les llistes demòcrates i «crear una cohesió d’equip».

«Alguns de nosaltres ja tenim una trajectòria política al darrere però hi ha d’altres que són nous i això és una evidència que a les nostres candidatures hi ha molta renovació» va comentar en referència a la combinació de càrrecs de responsabilitat pública i els que es presenten per primer cop a uns comicis.

Així mateix, Espot durant la trobada a la seu de DA també es va explicar «des d’una perspectiva orgànica» l’organització dels equips de campanya.