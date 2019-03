Cinca resta importància al col·lapase del bus lliure

El curs passat, el bus lliure va ser motiu de queixa i indignació, tant de pares i alumnes com d’usuaris habituals, pel greu col·lapse que patia –i pateix– constantment. Ahir, però, el ministre Portaveu en funcions, Jordi Cinca, va restar importància a la polèmica, tot assegurant que es va tractar de «moments puntuals» que van generar «certes queixes en alguna línia», però que el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ja va resoldre.

Pel ministre, el problema rau en la convivència de «dues realitats»: d’una banda, la seguretat dels usuaris de l’autobús –que no pot anar sobrecarregat «i els conductors amb això han de ser molt curosos»– i, de l’altra, les dificultats de trànsit en la xarxa viària arreu del país. Malgrat això, va considerar que el servei «en general» funciona bé i quan no és així, «des del Ministeri s’intenta mediar amb l’empresa responsable per millorar la situació».

Cinca també va detallar que el transport escolar costa a l’Executiu «uns quatre milions d’euros» cada curs.

No obstant això, les declaracions de Cinca contrasten amb la versió que transmeten des de l’ACU, on el seu president Lluís Ferreira va explicar a aquest rotatiu que les queixes arran de la desatenció del bus lliure «són un degoteig constant».

De fet, un grup de pares ha exposat públicament que cada matí al voltant de les 7.15 hores els infants esperen a les parades el bus per desplaçar-se als centres educatius, però, en moltes ocasions, no s’atura o bé perquè el conductor passa de llarg o canvia de ruta, deixant-los penjats.

Davant d’aquesta problemàtica, des de l’ACU van reclamar «l’obligatorietat de portar el tacògraf», ja que consideren que cal «un seguiment més acurat per part de l’Administració».

En aquest sentit, una de les hipòtesis amb les quals treballen des de l’associació és que pugui haver-hi un excés d’hores al volant per part dels conductors, així com també la mala planificació del nombre d’autobusos disponibles o la baixa freqüència de pas al servei de matí.

És per aquesta raó que des de l’ACU van esgrimir que «tenim un edicte caducat», en referència al retard per l’adjudicació del concurs per a la concessió de les línies del transport nacional, que es va aprovar el passat novembre i preveia, entre d’altres coses, la millora de l’eficiència del servei i el redisseny dels recorreguts de les línies.

Aprovades les noves tarifes pel curs 2019-2020

El Consell de Ministres va aprovar ahir els preus del carnet de transport escolar pel curs 2019-2020. Les noves tarifes tindran un increment del 0,7%, corresponent a l’IPC general, i seran de 107,88 euros per un trajecte i 215,76 euros per l’anada i tornada. Per obtenir aquests preus, les persones interessades hauran de fer la sol·licitud de manera presencial al Servei de Tràmits del Govern entre el 20 de març i el 10 de maig, o en línia del 20 de març al 30 de maig. Passat el termini, els preus pujaran a 161,82 euros per un trajecte i 323,66 euros per l’anada i tornada.



Els beneficiaris de la beca de transport, si fan la renovació en el període establert, no hauran d’avançar l’import corresponent.