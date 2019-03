El responsable dels insults masclistes farà una declaració jurada assumint la culpa

Després que el Comitè de Competició obrís ahir un expedient per aclarir els insults masclistes proferits a la linier Marta San Juan durant el partit de la jornada del 24 de febrer entre la UE Santa Coloma i la UE Engordany, el club colomenc presentarà una declaració jurada del responsable dels insults per demostrar que els missatges misògins no van sortir de la boca del president del club, Joan Antoni Antón, sinó d’un aficionat que estava a la graderia.

En aquest sentit, segons va explicar el jugador del club i fill del president, Boris Antón, a EL PERIÒDIC, «hem presentat un recurs». «Ens ha arribat l’expedient i ara estem fent les al·legacions», revelava i afegia que «hem al·legat el que vam presenciar durant el moment en el qual es va increpar a l’àrbitre assistent». «El club presentarà un conjunt de declaracions jurades de les persones que estaven presents així com de la persona responsable que va fer els comentaris que, veient el rebombori, es va posar en contacte amb nosaltres per acceptar la responsabilitat i demanar disculpes», va explicar. En la mateixa línia, Antón va assegurar que el seu pare «no és l’autor dels insults» i que «hem estudiat la gravació de la federació però no s’escolta res». A més, va explicar que «quan el nostre president es va assabentar a través del nostre delegat dels fets i que l’àrbitre havia apuntat que el feia responsable, li va comunicar que havia estat una altra persona». «Si l’observador arbitral estava atent, sap que els comentaris els va fer una altra persona i esperem que en nom de la veritat digui el que ha de dir», va demanar i va desitjar que «la senyora San Juan rectifiqui les seves paraules un cop s’hagi identificat el culpable». «Sabem que no va ser el nostre president», reiterava.

D’aquesta manera, en la darrera jornada de la competició domèstica, el club va lluir samarretes blanques amb el missatge de «no al masclisme» i, després d’acordar-ho amb l’FC Ordino, van aturar el joc durant un minut després del xiulet inicial «en senyal de protesta per la falsa acusació amb total impunitat en les declaracions arbitrals». A més, en un comunicat, el club va manifestar que «prendrà totes les mesures al seu abast per aclarir els fets i les portarà fins a l’extrem que consideri necessari per a mantenir el seu bon nom».