Funció Pública fa marxa enrere i no farà recuperar el temps per participar en l'aturada

L’àrea de Polítiques d’Igualtat ha convocat els treballadors de l’administració general a les 11 hores aquest divendres a una aturada amb motiu del Dia internacional de les dones treballadores. La convocatòria era d’aquest dimecres i aquest dijous al correu intern els treballadors del Govern han rebut una comunicació del ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració en què se'ls informava que l’estona que passessin adherint-se a aquesta aturada l’haurien de recuperar posteriorment. Poques hores després, el mateix ministeri ha fet marxa enrere i ha deixat “sense efecte” el comunicat referent a l’aturada.



“Les persones que hi participeu haureu de recuperar el temps d’estada en aquesta aturada durant el dia de demà”, comunicava el primer dels correus interns de Funció Pública. Això havia provocat un fort malestar entre els treballadors, ja que moltes de les persones que l’han rebut i que tenien la intenció de prendre part en aquesta aturada no entenien perquè havien de recuperar els minuts que passessin, sent a més un acte convocat des de la mateixa administració. Unes tres hores després de comunicar que aquesta estona s’havia de recuperar, però, Funció Pública ha corregit la seva decisió inicial.