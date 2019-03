Torres condemna els àudios misògins i desmarca al comú

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha manifestat en nom del comú el rebuig i la condemna del contingut dels àudios misògins enregistrats durant el Carnaval d'Encamp i que circulen per les xarxes socials des del cap de setmana passat. El comú desconeix els autors de les notes de veu i, entenent l'acte com un "fet puntual i aïllat" que "no atempta contra la imatge del comú", han decidit no entrar-hi. Amb tot, s'han mostrat disposats a oferir qualsevol aclariment que pugui ajudar a l'associació en la denúncia per la via penal que interposaran quan coneguin als autors dels fets.

"Estem a favor de valors com el respecte i la tolerància", ha explicat el cònsol, però també ha matisat que, encara que des de l'administració es facin esforços per difondre aquests conceptes, "la base de tot això comença a casa", i que "si ja no hi ha una bona educació, probablement per molts mitjans que posem els mitjans públics difícilment aconseguirem l'objectiu". Torres ho ha dit durant el balanç de les festes del Carnaval d'Encamp, en el qual tant ell com el cap d'àrea de Museus i Tradicions, Àlex Arnó, han felicitat a la comissió de festes de la parròquia per la seva feina i han explicat que durant els cinc dies de festa s'han produït el mateix volum d'incidències que la resta d'anys, les quals la majoria han estat fora de la sala de festes.

En la mateixa línia ha parlat durant aquest dijous la ministra d'Agricultura i Medi Ambient, Sílvia Calvó, que espera que "sigui un fet aïllat perquè vull creure que la societat cada vegada tolera menys aquest tipus de declaracions". Al seu torn, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha definit les notes de veu com "un insult a tota persona, i en aquest cas més a les dones" i considera que són elements que "no es poden acceptar de cap de les maneres".