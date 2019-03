Els Tallers d’Art de la Massana formaran part de la xarxa Faber

El Govern va anunciar ahir, amb gairebé un any de retard, el model que seguiran els Tallers d’Art de la Massana, que s’integraran a la Xarxa Faber de residències d’arts, ciències i humanitats, segons va avançar EL PERIÒDIC a finals del mes de gener. Així, s’ampliarà l’àmbit de les disciplines dels residents, que no només podran desenvolupar projectes artístics. Paral·lelament, l’Executiu també segueix treballant per establir un «marc de desenvolupament de diplomàcia cultural», és a dir una mena d’intercanvis d’artistes locals amb internacionals perquè els andorrans puguin accedir a residències artístiques de l’estranger, al mateix temps que el Principat aculli un representant d’aquell país.

Fundació Ramon Llull

Andorra rebrà els primers artistes residents després de l’estiu. Recentment, la xarxa de residències Faber s’ha incorporat «orgànicament a l’Institut Ramon Llull» a través de la residència Faber Olot, que actua com a «matriu de la xarxa de residències a tot el territori de parla catalana», segons va explicar el Govern.



Des de Cultura van lloar que «el grau de maduresa i l’èxit assolit per la Faber Olot n’avalen la capacitat per compartir els procediments que ha desenvolupat a través d’un projecte flexible i dinàmic, i perfectament adaptable a la realitat andorrana». El Govern també va matisar aquesta ampliació de les disciplines dels residents: «La residència permetrà acollir creadors i professionals de diversos àmbits (escriptors, traductors, artistes de disciplines diferents, estudiosos, científics, musicòlegs, entre d’altres) que vulguin dur a terme una estada per desenvolupar un projecte».

Alt perfil

El Ministeri de Cultura es va mostrar convençut que «tenint en compte el perfil i el nivell acadèmic i professional de les persones que han passat per la Faber d’Olot aquests darrers anys, estem segurs que els residents que aculli Faber Andorra despertaran l’interès general». Per aquest motiu s’afavoriran els intercanvis amb els creadors, els estudiants i els col·lectius del país que puguin estar interessats en l’activitat o l’àrea de treball que desenvolupi el resident per tal d’establir el màxim de sinergies possibles.

Diplomàcia cultural

«El segon objectiu del projecte de residència d’artistes és passar a formar part d’un marc de desenvolupament de diplomàcia cultural», va explicar l’Executiu, que treballa per «establir col·laboracions amb residències internacionals que acullin residents del nostre país». Per aquest motiu, el Ministeri de Cultura atorgarà dues beques anuals. Es preveu fer les primeres convocatòries la segona quinzena de setembre i seran obertes a professionals de tot el món. La temporalitat de les estades seran variables, i en funció del projecte, inicialment tindran una durada d’entre quinze dies i dos mesos com a màxim.



El comitè encarregat de seleccionar les candidatures estarà format per representants de l’Institut Ramon Llull i el Ministeri de Cultura.