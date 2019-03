Seguir intractables a casa

Una derrota no significa res. Només va ser una batalla perduda de les tres possibles. El partit a Lió no va sortir com l’afició tricolor desitjava però avui, a casa, davant d’un Poliesportiu que es deixarà les goles i que cridarà com mai, el MoraBanc té la gran oportunitat de mantenir viu el somni d’accedir a les semifinals de l’Eurocup. Per aquest motiu, caldrà que la pista tricolor segueixi sent un fortí, un territori en el qual els d’Ibon Navarro s’han mostrat intractables durant la competició i on segueixen invictes.

D’aquesta manera, els andorrans aspiren, a les 20.45 hores, a forçar el tercer partit dels play-off de quarts de final després d’haver perdut contra l’Asvel Villeurbanne el primer matx per 79 a 75. Per aquest motiu, avui, el conjunt no es pot rendir, sobretot després que el club anunciés la baixa per dos mesos de David Walker, contratemps que haurà de tractar el tècnic andorrà.

«Remuntada? És un 1 a 0, no podem estar pensant en el tercer partit sense haver jugat el segon, hem d’estar tranquils, amb energia però sense un excés d’activació que ens faci estar cometent errors de sobre excitació», comentava el tècnic i afegia que «hem de tenir clar el que vam fer bé en el partit a França i el que no», a més «d’estar preparats perquè el rival pensa el mateix», perquè, de ben segur que «haurà de millorar coses». «Hi haurà detalls importants a tractar però no podem parlar de remuntada, s’ha d’estar tranquils i preparats per jugar un partit molt complicat», puntualitzava.

Així, segons el tècnic, «s’ha d’intentar prorrogar el temps en el qual vam ser capaços de competir físicament i veure si, amb l’energia obtinguda per jugar a casa, tenim més encert en els moments en els quals ens trobem bé». «Vindran aquí amb menys mala tensió, sabent que tenen un partit més», subratllava i, a més, assegurva que «ells tenen molta pressió per passar a semifinals i per això, espero que els afecti més en un tercer enfrontament».

Per un altre costat, va indicar que «és complicat aturar el seu físic» i que «s’ha de ser intel·ligent», «jugar amb més paciència» i «no perdre ni la concentració ni el rigor». «Hem de jugar amb més calma, amb més pausa amb més canvis de ritme», reiterava.

Walker, un contratemps

Ibon Navarro ja es va témer el pitjor fa uns dies: «En aquest partit que hem jugat, hem trobat a faltar el tir exterior, una cosa que teníem amb David Walker». «És un jugador clau i per això, s’hauran de moure les fitxes i posar a Reggie Upshaw de tres», assegurava. «Està clar que amb això tapes algunes coses, però en perds unes altres, s’ha d’anar vigilant, trampejant un poc, amagant problemes i caldrà donar un extra per part de tothom perquè es noti el menys possible», aclaria.

Pel que fa a un possible fitxatge, va explicar que «el club està treballant perquè tinguem uns noms sobre la taula, si és que valen la pena». «Si ve algú, serà perquè ens pugui ajudar de debò i sabent que no estarà a l’Eurocup, però no hem de tenir el cap en els jugadors que no estan», manifestava.

Un fortí impenetrable

Ibon Navarro no es vol confiar amb l’efecte Poliesportiu i, en aquest sentit, va recordar que «les estadístiques estan per trencar-les». «Com més partits perds, més a prop estàs de guanyar el següent, hem fet molts bons partits a casa i hem estat molt més regulars, amb més encert», puntualitzava. En aquest context, va desitjar que «tant de bo estiguem en aquesta situació molts anys» i va assegurar que «estem vivint una cosa que és històrica». «Mai se sap si es repetirà, es viurà un bon ambient i lluitarem pel que seria un somni per a tots, no tinc molt a demanar a l’afició perquè sempre hi és», manifestava.

Stevic demana calma

El capità del MoraBanc, davant d’aquest partit tan important, va destacar que «necessitem estar tranquils per superar els mals moments que segur que tindrem». «Sortirem a la pista amb la màxima energia possible i posarem l’equip francès contra les cordes, és un rival complicat que juga amb molt físic i contacte», concloïa.