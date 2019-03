Els somnis arriben d’Andorra

La presidenta de la Penya Pasión Xeneize d’Andorra, Paola Farias, ha aconseguit que el somni de l’hondurenya Patricia Armijo es complís i aquest cap de setmana assistirà al partit entre Boca Juniors i San Lorenzo.

Farias, des d’Andorra, va organitzar una iniciativa mundial entre totes les penyes aficionades al club del món perquè Armijo pogués viatjar d’Hondures a Buenos Aires a veure el seu equip. «Vaig valorar molt el que està fent pel club, ja que és la presidenta de la Penya Hondures i, sent tan aficionada al nostre club, volia que visqués el que vaig viure jo», assegurava i afegia que «un cop a la vida s’ha d’anar a la Bombonera». De fet, Farias, quan va assistir a l’estadi argentí per primera vegada, ho va fer després d’autodonar-se l’alta de l’hospital acabada d’operar, encara amb el drenatge i una faixa. «És per treure’s el barret el que fa Armijo, quan vaig conèixer el seu somni em vaig commoure i vaig treballar de valent per aconseguir-ho», destacava i recordava que «va ser una iniciativa meva, que em va suposar molta feina però no he parat fins a aconseguir-ho».

Els diners pel viatge es van aconseguir amb la col·laboració de penyes de tot el món

D’aquesta manera, penyes del Canadà, Mèxic, Puerto Rico, Israel, França, Espanya o Costa Rica, entre altres, van participar i, després de recaptar diners sortejant en una rifa mundial una samarreta firmada per tots els membres del primer equip, li van donar la sorpresa a través de la ràdio i la televisió d’Hondures. De fet, Armijo, no va poder contenir les llàgrimes quan va conèixer la sorpresa. «Va sortir per tot arreu, va ser molt maco i ara, al final, podrà complir aquest somni», remarcava. A més, Boca Juniors li farà un homenatge durant el partit, al costat de la Paola, que, una vegada més, assistirà a la Bombonera, aquest cop, amb experiència. «Hem fet un munt d’activitats i el club ens ha donat suport, ser de Boca és una passió que se sent i jo entenc el seu somni perfectament, em sento molt satisfeta de poder ajudar a algú a complir-lo», indicava. «I tot això des d’Andorra, és una moguda però hem fet un primer pas, amb el Principat a dalt de tot», subratllava.

Així, finalment, tot això se celebrarà, a més d’anar a veure el partit, amb un asado amb les penyes de l’exterior. A més, avui celebraran el dia de la dona a la Bombonera.