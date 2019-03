L’ordre viari abans que les reivindicacions

El 8 de març de l’any passat va suposar l’inici d’una revolució sense precedents arreu del món. Després que el moviment #MeToo –que assegura haver estat víctima d’abús o violència sexual– escandalitzés la indústria del cinema i generés una cascada d’indignació global, milions de dones i homes van sortir al carrer clamant per la igualtat de gènere. Avui, Dia de la Dona, les tres associacions feministes del país s’uneixen per primera vegada en una concentració que pretén denunciar tots els aspectes discriminatoris que pateixen les dones, sobretot, en l’àmbit laboral. Entre aquests, cal destacar que les treballadores d’Andorra assumeixen feines menys qualificades que els seus companys homes, el que implica salaris més baixos i precarietat, o que treballen a temps parcial quatre vegades més que ells de mitjana.



Ara bé, la pretenguda manifestació feminista que s’havia de dur a terme des de la plaça Guillemó fins a la plaça de la Rotonda no serà possible «gràcies a la llei que retalla drets i llibertats de DA», en paraules de la presidenta d’Stop Violències, Vanessa M. Cortés. Es refereix al text de seguretat pública que que regula el dret de manifestació i que els ha obligat a canviar la idea inicial perquè «impedeix envair la via pública». El Comú d’Andorra la Vella, aparant-se en la llei, va negar-los el permís de manifestació i els va demanar que proposesin un itinerari alternatiu que no afectés el trànsit. «Era una manifestació a les 20.30 hores d’un divendres en un recorregut que es fa en 10 minuts», va lamentar Cortés.



Finalment, la protesta serà una concentració a la plaça Guillemó, on les tres associacions es reuniran amb l’objectiu de fer sentir la seva veu i reclamar, a més de la fi de la discriminació laboral, la despenalització de l’avortament. Paral·lelament, Acció Feminista també convoca «totes les dones i homes que se solidaritzin amb els principis del feminisme» a les 15.00 hores a la plaça Lídia Armengol.