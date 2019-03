Stop Violències denuncia a la Policia els àudios masclistes

La presidenta d’Stop Violències, Vanessa M. Cortés, va interposar ahir davant la Policia una denúncia pels àudios misògins que es van enregistrar durant el Carnaval d’Encamp i que circulen per les xarxes socials des del cap de setmana passat. Cortés, va detallar que «de moment hem denunciat els fets, però contra qui va la denúncia ho haurà de decidir l’administració pública».



El comú encampadà, per la seva banda, va condemnar i rebutjar el contingut dels missatges però va confirmar que no emprendrà mesures legals, ja que «no atempten contra la seva imatge», va dir el cònsol major, Jordi Torres. Malgrat això, des de la corporació van assegurar «estar a disposició» d’Stop Violències i que les ajudaran en tot el tràmit penal quan es coneguin els autors dels fets, ja que «el respecte i la tolerància» formen part dels seus «valors». «Hem escoltat els àudios, però no sabem qui els ha fet, ni quan ni a on», va reconèixer el cònsol. Per a ell, tot plegat és una qüestió d’educació, «que comença a casa» i que té difícil solució «per molt que nosaltres destinem tots els mitjans públics». En la mateixa línia, es va pronunciar la ministra d’Agricultura i Medi Ambient en funcions, Sílvia Calvó, qui va dir que espera que «sigui un fet aïllat perquè vull creure que la societat cada vegada tolera menys aquest tipus de declaracions». Al seu torn, la ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert, va definir les notes de veu com «un insult a tota persona, i en aquest cas més a les dones» i va creure que són elements que «no es poden acceptar de cap de les maneres».



Atac a Stop Violències

Cal recordar que en els lamentables àudios enviats per un grup de classe de Whatsapp es poden escoltar insults cap al sexe femení i comentaris com «les dones no sou res», «només serviu per rentar roba» o «sou unes desgraciades». A més, s’ataca directament a Stop Violències, donant el seu número de telèfon d’emergències i, per aquest motiu, des de l’associació «ens sentim legitimades per denunciar-ho obertament», va afirmar Cortés. Així mateix, la presidenta d’Stop Violències va demanar que la indignació generada per tot plegat motivi la població per participar en la concentració feminista d’aquest vespre a la plaça Guillemó amb motiu del Dia de la Dona.



Amb tot, Torres va creue que, en general, el Carnaval va transcórrer amb «molt bon ambient i normalitat» i va felicitar a la Comissió de Festes de la parròquia per tota l’organització.

Conseqüències del ‘botellón’

D’altra banda, i «com tot», va explicar el cònsol, el Carnaval té dues cares: «una de dia amb actuacions i sense incidències i una altra de nit», en què es provoquen aldarulls, sovint derivats del botellón. En aquest sentit, el càp d’àrea de Museus i Tradicions, Àlex Arnó, va informar que en les quatre nits de Carnaval es van produir set comes etílics, «en persones menors d’edat i sent la majoria noies». Tot i la pèssima xifra, Arnó va assegurar que tots ells van tenir lloc fora de la sala destinada pel comú a celebrar la festa i és manté la tendència dels últims anys. Aquesta mena d’incidents «no pugen ni baixen», però «hem de trobar la manera d’arreglar-ho», va proposar Arnó.