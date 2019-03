Els rescats de muntanya van créixer un 22% l’any passat

La franja horària que ha requerit més actuacions ha estat en hora punta, entre les 17 i les 18 hores, amb 706 serveis. Per contra, entre les 5 i les 6 hores de la matinada ha estat l’hora la qual el DPEIS ha tingut menys activitat, amb 126 intervencions.

Gener, març i desembre van ser els mesos amb més activitat, amb 729, 716 i 673 intervencions respectivament. Quant a la mitjana d’intervencions diàries, es manté la mateixa xifra que el 2017 amb 20 actuacions per dia, sent el divendres el dia amb més sortides, arribant fins a les 1.133.

En la mateixa línia es mouen les xifres relatives al nombre d’intervencions de cada una de les seus de bombers que hi ha al Principat. El parc central ubicat a Santa Coloma és el que compta amb un volum més alt de sortides, amb 3.596. La resta mostren un nombre similar d’actuacions (1.291 al Pas de la Casa, 1.300 a la Massana i 1.199 a Canillo), avalant d’aquesta manera la seva ubicació, que garanteix l’eficiència i rapidesa en l’acompliment de les funcions encomanada.

Fent una distribució de les intervencions per parròquies, Andorra la Vella va ser la que més va requerir els serveis del DPEIS amb un total de 1.645, de les quals 1.177 van ser per motius sanitaris, seguida d’Encamp amb 1.418, que també amb gairebé un 80% van correspondre a intervencions de tipus sanitari (1.129).

El departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS) va dur a terme fins a 149 rescats de muntanya durant l’any passat, fet que suposa un creixement del 22% respecte el 2017, quan en va fer 122. En total, els Bombers van fer durant el 2018, 7.527 intervencions, segons recull la memòria estadística a escala operativa i de gestió. Així doncs, tal com va informar ahir el Govern a través d’un comunicat, les actuacions van registrar un augment del 0,7% respecte al 2017, en què es va arribar a les 7.470. El 71% d’aquestes intervencions (4.086) van correspondre al transport sanitari, el 23% a pràctiques i formacions (1.735), el 17% a les assistències tècniques (959), el 8% a salvaments (486) i el 4% a incendis (261).

