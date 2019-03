L’ocupació hotelera baixa un 6% durant el febrer

Les dades d’ocupació hotelera durant el mes de febrer van disminuir un 6,20% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, tal com va informar ahir la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) a través d’un comunicat.

Per El Periòdic

