La concentració davant l'edifici del Govern reuneix 150 persones

A les 11 del matí, uns 150 funcionaris públics s'han concentrat a les portes de l'edifici administratiu del Govern per commemorar el Dia internacional de la dona treballadora. "Volem posar en valor que les dones treballadores som la meitat de la població", ha afirmat la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, durant l'esdeveniment. A diferència del que es va dir en un primer moment per part del ministeri de Funció Pública, les persones que han participat en l'acte no han hagut de recuperar el temps al llarg de la jornada.

Fenoll ha explicat que l'eliminació de les desigualtats ha estat un "tema central de les nostres polítiques aquesta legislatura", amb iniciatives com la creació de l'àrea de Polítiques d'Igualtat. "Hem fet una part del camí, però encara queda camí per recórrer", ha reconegut, i pensa que "el més important és seguir fent tasques de conscienciació i de pedagogia", afavorint la presència de les dones a tots els estadis laborals i convertint la conciliació familiar "en una realitat". També veu necessari treballar per eliminar el 20% d'escletxa salarial, fent que els llocs de treball de desició tinguin més presència femenina.