La tensió política a Espanya dispara l’interès per votar entre els residents

S’acosten dies intensos de comicis, no només a Andorra sinó també a Espanya. En alguns casos, els veïns del sud tenen en menys d’un mes fins a una quàdrupla cita amb les urnes: el 28 d’abril hi ha eleccions generals i a la Generalitat Valenciana i el 26 de maig als ajuntaments de totes les províncies, a la majoria de comunitats autònomes i al Parlament Europeu.



La tensió actual que es viu en la política espanyola, determinada en part per l’auge de l’extrema dreta amb el partit de Vox al capdavant, ha generat que en les darreres setmanes els residents al Principat s’hagin interessat pel seu vot pregat i tot el procés de precampanya electoral. Així ho va confirmar el cònsol espanyol, Antonio Prats, qui també va assegurar que s’estan realitzant «més trucades que mai» per informar-se sobre què cal fer.

El procés

Per poder votar, el primer que cal és inscriure’s en el cens, al qual, segons Prats, a data 1 de gener de 2019, hi consten uns 23.100 espanyols. Pels residents que encara no s’hagin registrat, sàpiguen que encara són a temps de fer-ho: «Entre l’11 i el 18 de març, les persones no inscrites poden presentar una reclamació que s’ha de tramitar a l’oficina del cens electoral de la província per la qual es vota. Si s’accepta, se l’incorporarà automàticament al cens d’Andorra», va detallar Prats. Durant el mateix període, s’obrirà una consulta pública perquè tots els ciutadans ja inscrits comprovin que les seves dades són correctes.



La sol·licitud de vot està disponible des del passat 5 de març però, tal com va explicar el cònsol, és la persona que desitja votar qui ha de gestionar el tràmit directament a través de la seva delegació provincial. «El termini acaba el dia 30, aquest inclòs, i fins una setmana més tard, l’INE –Institut Nacional d’Estadística– no farà pública la xifra total de sol·licituds». Serà aleshores quan se sabrà quants espanyols a l’estranger han demanat participar en els comicis generals, també des d’Andorra.



Històric i vot pregat

Des del consolat també es va explicar que en les últimes eleccions del 2016 el cens electoral era de 22.091 persones, de les quals van demanar votar 2.980, tot i que finalment només ho van fer 2.467. Malgrat el baix percentatge de participació –poc més del 10%–, Prats va assegurar que és la tendència que es manté des de fa anys i va assenyalar que en els comicis del 2011 el cens era de 21.264 espanyols però només van acabar votant 1.328.



Tot i la polèmica generada per les suposades dificultats –i enfarfecs– del vot pregat, el cònsol va manifestar que «Andorra és l’excepció que confirma la regla», ja que des que va entrar en vigor aquest mètode (l’any 2011) la participació dels residents s’ha anat incrementant. Com a novetat d’enguany, Prats va explicar que les reclamacions de la consulta del cens que es facin entre l’11 i el 18 de març serviran per a les eleccions generals i les valencianes del mes d’abril i per a les autonòmiques i europees del maig. La sol·licitud del vot, però, no podrà ser simultània sinó que s’haurà de fer en dos tràmits diferents. El cònsol també va apuntar que entre totes les eleccions que se celebren, les generals i les del Parlament de Catalunya són les que tradicionalment generen més demanda.



Preguntat per la possibilitat que el vot no arribi a temps, una de les màximes preocupacions dels espanyols que voten des de l’estranger, Prats va considerar que «la proximitat i l’operació a Andorra del servei de Correus espanyol» ho garanteixen pràcticament al 100%.