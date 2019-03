Descarrega proposa pujar un 5% el pagament de les hores extres

La ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, ha convocat aquest divendres els representants dels treballadors de l’administració per proposar-los un increment del 5% en el preu de l’hora extraordinària, que d’aquesta manera passaria del 35% al 40% en el cas de les hores diürnes i del 55% al 60% en el de les nocturnes o les fetes en cap de setmana. A la trobada han assistit representants del Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag), del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), de bombers i de la duana. Tal com han informat des de l'executiu a través d'un comunicat, la proposta de la ministra "respon a la voluntat d'equiparar la compensació de les hores extraordinàries del personal de l'administració general a la regulació que preveu la Llei de relacions laborals".



Des del Sipaag i el SEP els seus responsables, Lluís Anguita i David Garcia, han mostrat la seva sorpresa per aquesta proposta tant pel fet que consideren que es fa a demanda d’un dels col·lectius dels funcionaris, en aquest cas els bombers, com per les dates en què es produeix, a les portes de les eleccions generals i, a més, perquè creuen que si cal modificar el reglament de sistema de compensació (d'on pengen les hores extres) s’hauria de fer d’una manera més àmplia. En aquest sentit, Garcia recorda que el text legal contempla molts més aspectes que no pas les hores extres i que hi ha, per tant, “més coses a tocar”, més enllà d’aquest “punt específic”. Malgrat aquesta “sorpresa” per aquest anunci de la ministra, veuen bé la proposta i tot sembla indicar que s'acceptarà ja que 'a priori' es valora que és una millora per als treballadors. De totes maneres, Anguita ha puntualitzat que ara s’ha d’analitzar de manera interna abans de donar una resposta a Funció Pública.



El president de l’ABA, Joan Torra, ha desmarcat aquesta proposta de Descarrega d’una demanda “oficial” feta des dels bombers i en aquest sentit ha recordat que únicament “es va comentar que el pròxim recurs” que presentarien seria precisament el de les hores extra, ja que des del Cos de Bombers no es veia de bon ull que es paguessin al 35% i 55%. De fet, abans de presentar aquest recurs, s’estaven esperant a rebre la nòmina del mes de febrer per comprovar a quin percentatge es pagaven aquestes hores. I és que s’entenia que els percentatges havien de ser els mateixos que s’establien en les noves lleis laborals per a tots els treballadors. La proposta del ministeri, ha manifestat Torra, els “satisfà” ja que els sembla “un pas endavant per equiparar” a tots els treballadors. De totes maneres, el president de l'ABA també ha volgut incidir en el fet que en cas que s’hagués fet el recurs (una possibilitat que ara descarten) s’hauria fet de manera genèrica i no només per demanar una millora per als bombers.