L’Andorra visita el sempre difícil camp del Mollerussa

En aquest context, els andorrans es trobaran a una afició molt dura, liderada pels UrbaS’13, que sens dubte, amb el ressò mediàtic que té l’Andorra, faran alguna acció especial. «El futbolista el que li agrada és trobar-se camps amb ambient de futbol, això és un punt més de motivació per afrontar el partit», aclaria. «Tenim clar que cada partit, el rival té un punt més de motivació», indicava el lateral dret.

Així mateix, va comentar que «anem a contrarellotge» i que «cada partit és una final». «No ens val una altra cosa que no sigui guanyar, hem de saber el que ens juguem però no ens ha d’afectar la pressió des de guanyar des del minut u», recordava.

En aquest sentit, Oriol Dot, va explicar ahir que «uns dies de descans ens han anat bé per desconnectar» perquè «fa molts dies que entrenem i això ha estat bo». «Hem tornat a entrenar a la normalitat i l’equip està endollat de cara al Mollerussa», comentava i afegia que «esperem un rival jove, que va començar molt fort la temporada i que du unes jornades que sembla que ha afluixat un pèl». «És un equip competitiu, que són forts a casa i intentaran sumar els tres punts», reiterava.

Després d’una petita aturada, l’FC Andorra de Gerard Piqué ha tornat a la competició després d’una setmana sense partit i diumenge jugarà contra el Mollerussa a les 17 hores, un rival directe a la taula i, en aquest cas, una victòria serviria, de nou, per reduir les distàncies amb la promoció d’ascens. Una final més.

