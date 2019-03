Sant Julià i Vallbanc es veuen les cares pel lideratge

La divuitena jornada de competició a la Lliga Multisegur Assegurances començarà molt forta, amb un enfrontament directe entre dos candidats a guanyar el campionat, la UE Sant Julià i el VallBanc FC Santa Coloma. Els lauredians arriben després de perdre la imbatibilitat contra l’Inter d’Escaldes i els colomencs, ho faran amb una ratxa d’11 partits sumant. Tenen només tres punts de diferència.

Per un altre costat, l’FC Lusitans s’enfrontarà a l’FC Ordino en un duel essencial per la permanència, ja que sumar en aquest partit pot suposar mantenir-se a la primera divisió.

A més, la UE Santa Coloma i l’Inter d’Escaldes es batran en un matx clau per als dos, perquè si els colomencs volen reenganxar-se a la part alta, han de guanyar, mentre que els escaldencs no poden fallar si volen anar a Europa.

Finalment, l’FC Encamp intentarà el miracle des del pou contra la UE Engordany, que si no suma els tres punts, pot allunyar-se molt de les seves opcions d’anar a Europa.