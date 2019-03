Estévez acaba 13a a Geòrgia i Marín tanca la temporada

En la primera de les Copes d’Europa de Gudauri, Geòrgia, Maeva Estévez, va acabar en 13a posició, després de ser quarta en la ronda de quarts de final. La carrera la va guanyar l’alemanya Hanna Ihedioga, que precisament estava en el heat de quarts de final com a rival de la rider andorrana. «Hi ha coses positives, però les errades s’han pagat molt cares, així que toca canviar coses per avui», assegurava i afegia que «he fet una bona sortida».

Per altra banda, el cop que va rebre Lluís Marín a l’última prova de la Copa del Món, a Baqueira, ha precipitat el final de la temporada de boardercross per al rider andorrà. «És una temporada en què he estat surfejant molt ràpid, però no he pogut acabar de concretar un resultat», comentava.