L’ONCA proposa un homenatge al territori amb el cicle ‘Fronteres’

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) ahir va presentar el programa de la ja iniciada temporada 2019, que és la 26ena, amb el Cicle Fronteres com a principal novetat. «Aquest conjunt de quatre concerts seran un homenatge a la singularitat del nostre territori fronterer i ajudaran a explicar què implica viure en terra de frontera, tant la riquesa cultural que representa com els problemes que pot comportar», va destacar la ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert. Fins ara, ja s’han dut a terme dos dels concerts que integren el cicle: Rituals, fronteres espirituals i Mendelssohn, viatger sense fronteres, que se celebren tant a Andorra com al Palau de la Música Catalana.

«El que fem és posar una banda sonora amb recursos musicals, estètics i històrics a aquest element simbòlic que és la frontera per a nosaltres», va destacar el concertino director de l’ONCA, Gerard Claret, tot incidint que el concert del gener «va despertar molt d’interès tant a l’Auditori Nacional d’Andorra com al Palau de la Música Catalana i, per tant, és molt probable que es torni a programar dos o tres cops més abans que finalitzi l’any». El mateix director va explicar que el segon concert volia ser «un reflex del patiment dels emigrats i dels refugiats». Pel que fa al següent, Fronteres del terror i de la guerra, previst per al proper 21 de març a la Sala Prat del Roure, se centrarà en el període de la Segona Guerra Mundial i inclourà la lectura d’uns textos sobre el que va passar en aquella època al Principat que han estat seleccionats per l’historiador Albert Villaró. El darrer concert, Músiques, nacions i fronteres, programat per al 18 de maig a Ordino, comptarà amb la participació d’un concertino especialitzat en música barroca.

Altres novetats

Més enllà d’ aquest cicle temàtic, des de la Fundació ONCA plantegen una àmplia oferta de concerts per a un públic molt variat. Pel que fa a la Jove Orquestra Nacional de Cambra Andorrana (JONCA), repetiran, com en les edicions anteriors, el Concert de primavera i el de Santa Cecília amb la participació de les escoles de música, mentre que estan pensant en un nou format per al de Meritxell. «Estem buscant un quartet de corda que lideri el concert», va avançar Claret tot recordant que l’objectiu de la JONCA és «arribar a tots els joves del país i oferir-los una oportunitat».

A part del ja clàssic Cicle ONCA Bàsic, Claret va destacar el concert que s’ha programat amb motiu de la celebració del 80è aniversari de la primera emissió de Radio Andorra i la seva implicació en el Saxfest 2019, previst per a l’abril, en què l’ONCA farà una aportació econòmica com ja ha estat havitual en els últims dos anys, però on enguany participarà en dues de les actuacions.

Des de la Fundació, van insistir que seguiran desenvolupant tant el programa educatiu com el social i que, en el cas dels concerts familiars, s’han previst més sessions perquè l’anterior temporada s’omplien de seguida. «La voluntat de l’orquestra és que s’integri en el teixit social i cultural d’Andorra», va concloure Claret.